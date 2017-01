Antes de folga, Modesto pretende ‘fechar’ elenco do Santos até segunda

O elenco profissional do Santos se reapresenta na próxima quarta-feira, no CT Rei Pelé, para o início da pré-temporada. Apesar dos jogadores aproveitarem mais alguns dias de descanso, a direção do Peixe tem trabalhado bastante para reforçar a equipe que disputará a Copa Libertadores da América deste ano. E mesmo após mirar em vários jogadores e fracassar em algumas negociações, o presidente Modesto Roma Júnior ainda pretende ter 95% do time ‘fechado’ até esta segunda-feira.

O mandatário vai tirar uma semana de folga após este domingo e quer concretizar (ou pelo menos deixar bem encaminhados) os acordos restantes para o técnico Dorival Júnior poder iniciar tranquilamente o trabalho na pré-temporada.

Desde o término do Campeonato Brasileiro de 2016, o alvinegro atirou para todos os lados e tentou reforços em várias equipes. Porém, o clube fechou somente com quatro jogadores até o momento: o atacante Vladimir Hernández, do Junior Barranquilla, da Colômbia, o lateral-direito Matheus Ribeiro, do Atlético-GO, o zagueiro Cleber, ex-Corinthians e que estava no Hamburgo, da Alemanha, e o volante Leandro Donizete, do Atlético-MG.

Após fracassar nas negociações por Robinho, Barcos, Gabigol, Marinho, Marcos Guilherme, Guerra, Berrío e Régis, Modesto mira seis jogadores atualmente: Marquinhos Gabriel, do Corinthians, Matheus Pereira, do Sporting, Lincoln, do Grêmio, Luis Fabiano, do Tiajin Quanjian, Clayton, do Atlético-MG, e Bruno Henrique, do Wolfsburg.

O Galo, por sua vez, já informou que dificilmente irá liberar Clayton pelo valor oferecido pelo Santos. Já o Tricolor Gaúcho também acredita que Lincoln não deve sair de Porto Alegre. Sendo assim, o Peixe corre para tentar negócio com os outros quatro nomes.

O principal objetivo é ter mais um atacante de beirada, um meia de criação e um centroavante que possa fazer sombra para Ricardo Oliveira. A defesa, antes vista como prioridade, não deve mais ser reforçada pela diretoria santista.