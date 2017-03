Ainda sem regularização, Hernández deve ficar fora da 1ª fase do Paulista

O Santos está próximo de findar a ‘novela’ envolvendo Vladimir Hernández. Porém, o Peixe não deve contar com o colombiano para a primeira fase do Campeonato Paulista. Mesmo adiantando a regularização do atacante, o clube não terá tempo hábil para acertar a presença dele no torneio estadual, já que o prazo limite para inscrição de jogadores termina nesta sexta-feira.

Inicialmente, a equipe de Vila Belmiro esperava contar com o atleta para o clássico contra o Corinthians, neste sábado, às 18h30 (de Brasília), em Itaquera. Porém, o próprio presidente Modesto Roma Júnior confirmou para a Gazeta Esportiva que está pessimista com a situação de Hernández.

Mesmo com a ausência no Paulistão, o mandatário, acredita que o Departamento Jurídico do alvinegro conseguirá regularizar o atacante para a primeira fase da Libertadores. Isso porque o período de inscrições na competição continental termina apenas na próxima terça-feira. O Santos espera contar com o colombiano na segunda.

O impasse com o Junior Barranquilla, ex-clube de Hernández, surgiu após o Peixe atrasar a primeira das três parcelas no valor de 680 mil dólares (cerca de R$ 2 milhões). Por conta desse atraso, o time colombiano exigiu garantias bancárias antes de liberar a documentação do atleta.

O alvinegro, por sua vez, afirma que as garantias já foram enviadas. Agora, o Peixe espera pelo Certificado Internacional de Transferências para regularizar o atacante e o nome dele aparecer no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Apesar da documentação atrasada, Hernández tem agradado o comandante santista. No amistoso contra o Kenitra, do Marrocos, no último dia 28 de janeiro, o colombiano foi o grande destaque, marcando um golaço de bicicleta e dando uma assistência para Thiago Ribeiro fechar a goleada por 5 a 1, no Pacaembu.