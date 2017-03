A pedido de Claudinei, Lucas Otávio é emprestado pelo Santos ao Avaí

O Santos segue fazendo a ‘limpa’ no elenco. Após emprestar Lucas Crispim, Alison, Fernando Medeiros, Gabriel Gasparotto e Serginho, o Peixe acertou a saída de mais um jogador que não está nos planos do técnico Dorival Júnior. O volante Lucas Otávio, de 22 anos, foi cedido ao Avaí até dezembro deste ano.

Revelado no alvinegro, o jovem acertou com time de Santa Catarina a pedido do técnico Claudinei Oliveira. O comandante, hoje no Avaí, já treinou o volante nas categorias de base do Santos. Além disso, os dois também trabalharam juntos no Paraná, em 2016.

Lucas Otávio, inclusive, já está em Florianópolis, onde realizou exames médicos e irá assinar o contrato até esta terça-feira. O volante tem contrato com o Peixe até janeiro de 2019.

Bicampeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em 2013 e 2014, o volante chegou a assumir a titularidade do Santos em alguns jogos com o time principal do alvinegro no Paulistão de 2015, mas perdeu espaço com a chegada de Dorival Júnior, que promoveu a entrada de Thiago Maia na equipe.