Wenger crê que favorito ao Inglês será vencedor do dérbi de Manchester

No próximo sábado, Manchester United e Manchester City se enfrentarão pelo Campeonato Inglês, em um clássico muito mais aguardado do que os anteriores que já fizeram as duas equipes. Desta vez, o duelo terá condições especiais, já que os novos técnicos José Mourinho e Guardiola, famosos por rivalizar em seus tempos de Barcelona e Real Madrid, se enfrentarão pela primeira vez em suas novas equipes.

A expectativa aumenta quando se destaca os craques que estarão em campo. Vivendo temporadas de futebol pouco eficiente nos últimos anos, o United parece finalmente ter encontrado sua melhor forma novamente e se mostra candidato forte ao título com um atacante comandado pelo astro Zlatan Ibrahimovic.

O choque, para quem é concorrente das duas equipe, como o técnico Arsene Wenger, será de grande importância para o decorrer no Campeonato. O comandante do Arsenal acredita que o vencedor do confronto no próximo sábado despontará como o grande nome para levar o título do Inglês.

“As duas equipes começaram bem, por isso este jogo terá mais impacto psicológico do que em termos matemáticos. Mas podemos dizer que quem vencer ficará imediatamente marcado como favorito a vencer a Premier League. É ainda muito cedo, mas será interessante assistir”, disse Wenger.

