United vence Sunderland fora e se mantém na briga por Champions

O Manchester United teve desafio longe de seus domínios na manha deste domingo, pelo Campeonato Inglês, diante do Sunderland, e conseguiu levar os três pontos para casa, não deixando o Manchester City escapar na disputa por um lugar entre os quatro primeiros colocados, que ganham vaga para a próxima edição da Liga dos Campeões. O resultado da vitória foi de 3 a 0, com gols de Ibrahimovic, Mkhitaryan e Rashford.

Com 30 partidas disputadas, os Red Devils chegam a 57 pontos, ocupam a quinta posição e mantém os quatro de diferença para o City, que tem um jogo a mais e é o quarto colocado no momento. O Sunderland, com a derrota, permanece com 20 pontos e na lanterna.

Quem tomou o primeiro susto do confronto foi o United, que viu Defoe sair cara a cara com Romero aos 28 minutos e quase abrir o placar. Apesar de o atacante ter tocado para fora de meta na conclusão, o árbitro já marcava impedimento e anulou o lance.

Em resposta, Ibrahimovic deu nova amostra de sua grande categoria e abriu o placar em bonito gol. Após dominar na entrada da área, o sueco fez bom giro e se livrou da marcação, para conseguir bater no pouco espaço concedido pela defesa rival e acertar o canto do goleiro com grande precisão, aos 30 minutos.

Antes do apito para o intervalo, os Red Devils ainda receberam outra boa notícia, já que Sebastian Larsson fez falta dura em Ander Herrera aos 43 minutos e acabou recebendo o cartão vermelho.

Na volta para a etapa final, os comandados de Mourinho trataram de liquidar o confronto imediatamente, e logo no minuto inicial ampliaram sua vantagem, graças a gol de Mkhitaryan, que recebeu de Pogba, invadiu a área e bateu cruzado, sem chances para Pickford.

Após administrar sua vantagem durante o decorrer do segundo tempo, o United ainda viu Rashford dar números finais ao duelo já aos 44 minutos, após tabelar com Ibra e completar para o gol, selando o triunfo.