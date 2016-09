United perde terceira seguida e vira piada de rivais nas redes sociais

A terceira derrota consecutiva do Manchester United não passou impune pelos torcedores rivais. Neste domingo, os Red Devils foram derrotados pelo Watford por 3 a 1, revés que não ocorria há 30 anos. Em meio às zuações, José Mourinho e Paulo Pogba foram os principais alvos.

Confira algumas das publicações:

“30 anos que o Watford não ganhava do Manchester United. Mourinho como treinador e o Watford ganha, como é a vida”

“E com esta derrota, começou a decadência de mais um clube”

“Vamos, faça alguma coisa”

Jose Mourinho. Just Van Gaal in disguise. pic.twitter.com/q0XIYu8joc

“José Mourinho. Apenas Van Gaal disfarçado” (Montagem com os dois treinadores)

“Pogba:

89 milhões deu euros, 4 jogos, 0 gols, 0 assistências e 14 cortes de cabelo

Capoue:

6 milhões de euros, 5 jogos, 4 gols, 1 assistência e 1 corte de cabelo”

Things that disappear when we need them… pic.twitter.com/YKgmES1epJ

