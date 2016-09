Técnico inglês diz que Aguero irá superar Ibrahimovic em artilharia

No próximo sábado, o aguardado clássico entre Manchester United e Manchester City acontecerá, colocando frente a frente não só os badalados técnicos Pep Guardiola e José Mourinho, mas também dois temidos e perigosos atacantes: o sueco Zlatan Ibrahimovic, pelo lado dos Red Devils, e o argentino Sergio Aguero, pelo lado dos Citizens.

Com médias de gols altas nos últimos anos de suas carreiras, os dois craques são esperança de artilharia do Campeonato Inglês, e já começaram o torneio demonstrando que deverão balançar a rede com frequência. Em três rodadas, cada um dos jogadores marcou três gols e dividem a liderança da lista de goleadores.

O equilíbrio, no entanto, não impede que as pessoas escolham seu favorito. É o caso do técnico Harry Redknapp, atualmente sem clube, que não titubeou ao afirmar que, em sua opinião, o camisa 10 do City é um candidato maior a ser o artilheiro do campeonato do que Ibra.

“Há muitos jogadores melhores que brahimovic. Eu prefiro Aguero. Eu fui para Bournemouth há duas semanas e vi jogar o United jogar, e Ibrahimovic vai marcar gols, não há nenhuma dúvida. Mas Aguero é provavelmente o favorito para ser o artilheiro”, opinou.

O duelo entre as duas equipes de Manchester ocorre no próximo sábado, dia 10 de setembro, às 8h30 (horário de Brasília), pela 4ª rodada do Campeonato Inglês, em Old Trafford.

