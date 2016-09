Técnico do Liverpool, Klopp elogia Pogba e o compara a Maradona

Next

Comandante do Liverpool, o técnico Jurgen Klopp não teve problema em rasgar elogios ao francês Paul Pogba, do Manchester United. Para o treinador alemão, o meio-campista, maior contratação da história do futebol, pode ser comparado ao argentino Diego Armando Maradona.

“Todos nós víamos Paul Pogba nas redes sociais. Tirava uma selfie, tirava outra, tirava 9000 e tudo isto nas suas férias. Depois ele veio para o Manchester United, fez dois treinos e jogou durante os 90 minutos diante do Southampton. Ficamos a pensar, como é possível? Ele é um jogador diferente, tal como Maradona era diferente. Ele não precisa realizar treinos, ele só tem que aquecer e está pronto”, disse o treinador, em entrevista ao jornal inglês Daily Mail.

Pogba chegou da Juventus ao Manchester United na maior novela desta janela de transferências na Europa. O valor da negociação não foi confirmado pelas partes, mas a imprensa britânica indica uma negociação de 110 milhões de euros (cerca de R$ 386,1 milhões). Após comparar o francês ao argentino, Klopp comentou sobre como se impressionava ao ver Maradona atuar.

“Vi Maradona jogar frente ao Estugarda com o Napoli quando tinha 21 anos. Quando ele estava aquecendo, eu não conseguia fechar a boca. A intensidade era tão baixa… ele apenas andava. Depois, ele jogou melhor do que todos os outros atletas em campo. Foi inacreditável”, finalizou.

