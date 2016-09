Schweinsteiger não é inscrito por Mourinho para disputa da Liga Europa

Palmeiras Veja fotos no treino do Palmeiras

A relação entre José Mourinho e Bastian Schweinsteiger parece que não apresentará melhora. Indicando que não conta com o alemão desde que chegou ao clube, quando mandou o meia treinar com a equipe B do Manchester United, o técnico português optou por deixar o jogador fora da lista de inscritos para a Liga Europa.

Sem poder participar da única competição continental da temporada, Schweinsteiger só terá chance de entrar em campo no Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra e Copa da Liga Inglesa. Mesmo considerando as poucas chances de entrar em campo, o jogador já declarou que não deixará o clube.

Aos 32 anos, Bastian ainda tem mais dois anos de contrato com o Manchester United, que deve ser o último clube na vitoriosa carreira do jogador, que inclui uma Liga dos Campeões da Europa, em 2012/13, e oito títulos da Bundesliga, pelo Bayern de Munique, além do título mundial com a seleção alemã no Brasil na Copa de 2014. Recentemente, Schweinsteiger se aposentou da seleção alemã com diversas homenagens em amistoso vencido por 2 a 0 contra a Finlânda.

O Manchester United está no Grupo A da Liga Europa, com Feyenoord, Fenerbahce e Zorya Luhansk. A estreia está marcada para dia 15 de setembro, em Roterdã, diante do time holandês.

Confira a lista do Manchester United para a fase de grupos:

Goleiros: David de Gea, Sergio Romero e Sam Johnstone

Defensores: Eric Bailly, Phil Jones, Marcos Rojo, Chris Smalling, Luke Shaw, Timothy Fosu-Mensah, Antonio Valencia, Matteo Darmian e Axel Tuanzebe

Meio-campistas: Paul Pogba, Juan Mata, Jesse Lingard, Michael Carrick, Daley Blind, Ashley Young, Ander Herrera, Henrikh Mkhitaryan, Marouane Fellaini e Morgan Schneiderlin

Atacantes: Memphis Depay, Zlatan Ibrahimovic, Wayne Rooney, Anthony Martial e Marcus Rashford.

