Mourinho rechaça futebol chinês e reforça vontade de ficar no United

Com passagens de sucesso por alguns dos maiores clubes europeus, José Mourinho rechaçou a possibilidade de trabalhar no futebol chinês em um futuro próximo. Atual técnico do Manchester United, o português garantiu que ainda quer grandes conquistas com o time inglês.

O comandante estreou no cargo em 2000, no comando do Benfica. Depois, passou pelo União Leiria, Porto, Chelsea – em duas ocasiões –, Internazionale, Real Madrid e chegou ao United nesta temporada. Atualmente com 53 anos, Mourinho levou o fator idade em consideração.

“Sou jovem demais para ir à China. Quero estar no lugar mais complicado para ganhar”, explicou o treinador à Sky Sports, que não escondeu sua preferência pelo futebol europeu. “O dinheiro do futebol chinês atrai qualquer um, mas amo o futebol de alto nível”, completou.

Apresentando um rendimento mediano nesta temporada, o Manchester United é o sexto colocado do Campeonato Inglês, com 30 pontos. Apesar de sofrer com alguns questionamentos e críticas na competição, o português não escondeu seu carinho e vontade de permanecer no comando dos red devils.

“Sempre tive a sensação de que ficaria por mais tempo. Eles sabem que estou feliz aqui em todos os níveis, sabem que estou amando meu trabalho no United e eu sei que se um dia trouxerem um novo contrato, eu assino. Assino porque amo este clube”, finalizou Mourinho, que tem contrato por três temporadas.