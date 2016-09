Mourinho deixa Rooney de fora de estreia na Liga Europa

Paralimpíadas 2016 Veja as melhores fotos das Paralimpíadas do Rio de Janeiro

Nesta quinta-feira, às 14h (de Brasília), o Manchester United estreará na Liga Europa. O técnico Jose Mourinho, no entanto, optou por não relacionar Wayne Rooney, um dos principais jogadores do time, para a partida. Com a tabela apertada do Campeonato Inglês, o treinador quer montar esquema para manter os diabos vermelhos fortes em diversas frentes.

“Rooney participou de todos os jogos desde o começo da temporada e também pela seleção da Inglaterra. Quero que ele descanse para a próxima partida do Campeonato Inglês. Ao mesmo tempo, tenho muitas opções para o ataque, com jogadores que estão trabalhando forte por uma chance”, argumentou Mourinho.

Mesmo sendo franco sobre a importância que o clube dá à Liga Europa, o treinador afirmou que não deixará o torneio continental em segundo plano. Um sinal disso é que Ibrahimovic e Pogba foram relacionados para a estreia e devem entrar como titulares.

“Esta não é a competição que o Manchester United, eu e os jogadores queremos, mas é a em que estamos e essa é a realidade. Temos que ver o torneio com respeito. Tenho que tentar passar a motivação para os atletas, porque sei que a Liga Europa não é o sonho de todo grande jogador”, analisou.

A estreia dos diabos vermelhos na competição continental será contra o Feyenoord, no Estádio De Kuip, na Holanda. Depois de ter perdido o clássico de Manchester para o rival City, é importante para o United vencer contra os holandeses para voltar a ter tranquilidade na temporada.

