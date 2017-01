José Mourinho comemora departamento médico vazio no United

José Mourinho comemorou o fato de poder contar com todo o seu elenco. Recentemente o Manchester United sofreu com algumas baixas causadas por lesão e o técnico português precisou lidar com desfalques durante toda a temporada. Apesar da alegria demonstrada antes do jogo contra o Reading, o defensor Marcos Rojo deixou o jogo do último sábado com uma lesão muscular e preocupa. Ainda não se sabe a gravidade da lesão.

“Não há mais nenhuma lesão. Nós podemos contar com os 27 jogadores”, afirmou Mourinho em entrevista dada à TV do clube. “ Durante toda a temporada, nós tivemos muitos problemas com isso. Nós tivemos a quantidade normal, que acontece o tempo todo, mas nesse momento não temos jogadores lesionados. Temos todos os jogadores disponíveis para o próximo jogo com exceção de Baily, que está na Copa Africana de Nações”.

O comandante dos Red Devils também ressaltou que, com a boa notícia, será possível poupar alguns jogadores depois da maratona no início da temporada. “Nós precisamos descansar alguns jogadores. Muitos jogadores precisam e merecem jogar”, declarou o técnico de 53 anos.

Com a vitória por 4 a 0 sobre o Reading, o Manchester United emplacou sua oitava vitória consecutiva e chegou à sua maior sequência de vitória em sete anos, conseguindo algo que não acontecia desde setembro de 2009. Na época, Alex Ferguson ainda era o técnico do maior campeão do Campeonato Inglês.

Comandando o United, José Mourinho tem 20 vitórias, seis empates e cinco derrotas em 31 partidas.