Fellaini admite “pequena crise” no United e Mata pede reação imediata

A fase não está boa no Manchester United. Após perder para o Feyenoord pela Liga Europa, além de Watford e do rival Manchester City no Campeonato Inglês, o clube passou a ser alvo de críticas e o trabalho de José Mourinho já é questionado nos Red Devils. Assim, o volante Fellaini admitiu que o clube está em uma “pequena crise”, enquanto o espanhol Juan Mata pediu por uma reação imediata do clube.

“Nós podemos dizer que estamos em uma pequena crise. Um clube como o Manchester United não pode sofrer três derrotas seguidas”, disse o belga.

Já Juan Mata preferiu adotar um discurso mais otimista e acredita que a equipe vai reagir às três derrotas vencendo os próximos desafios contra Northampton Town e Leicester City.

“Uma das coisas boas do futebol é que somos sucessivamente testados em campo. Uma vitória não dura muito tempo, o mesmo acontece com a derrota. Temos a oportunidade de corrigir num curto espaço de tempo. Dois jogos numa semana são a oportunidade que precisamos para mostrar em campo o nosso orgulho e as nossas capacidades. Não há tempo para lamentações, temos de reagir”, disse o meia espanhol.

Na quarta-feira, o United terá a chance de quebrar sua sequência de tropeços contra o Northampton Town, às 15h45 (de Brasília), fora de casa. Na rodada seguinte, o desafio será o atual campeão inglês Leicester City, sábado, no Old Trafford.

