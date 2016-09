Feliz com Mourinho, Rooney dispara contra Van Gaal

Next

Conforme o Manchester United vai reencontrando as boas atuações, que foram raras na temporada passada, seus jogadores vão também ficando mais satisfeitos. E enquanto comemora o avanço do time sob o comando de Mourinho, o capitão Wayne Rooney fez questão de lembrar dos problemas da última época, criticando o trabalho que era feito pelo técnico anterior, o holandês Louis Van Gaal.

“No ano passado, muitos jogadores sabiam que ficariam no banco e outros nem viajavam com o time. Não tínhamos um espírito forte. Esse ano somos mais unidos, temos um grupo, e essa é a nossa verdadeira força. Sim pararmos para pensar, nos anos em que Mourinho ganhou títulos com o Chelsea, eles sempre começaram a temporada bem. É bom para nós como equipe e nos sentimentos mais seguros de nosso potencial”, comentou.

Para o camisa 10 dos Red Devils, nas temporadas anteriores, faltou a Van Gaal preparar adequadamente o time para vencer, e a postura deixou a desejar.

“José trouxe ao vestiário uma mentalidade vencedora, que tem feito toda a diferença. Isso foi algo que faltou nos últimos dois anos”, disparou.

