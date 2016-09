City de Guardiola vence United de Mourinho em clássico eletrizante

Palmeiras Veja fotos do treino do Palmeiras

Guardiola já possui um retrospecto positivo contra Mourinho em seus duelos passados, e neste sábado o aumentou. No aguardado duelo entre os dois técnicos pelo clássico de Manchester neste sábado, o espanhol triunfou sobre o português e o City venceu o United por 2 a 1 no Old Trafford, em partida quente e eletrizante. Iniciando o confronto com atuação superior na casa do rival, os comandados de Pep abriram logo dois gols de vantagem no primeiro tempo e souberam segurar o placar quando os Red Devils pressionaram. De Bruyne e Iheanacho marcaram os gols da vitória, enquanto Ibrahimovic descontou para o time da casa.

Graças ao triunfo, o Manchester City lidera de maneira isolada o Campeonato Inglês, com 12 pontos e 100% de aproveitamento. O United, que perdeu a primeira na competição, permanece com 9 e fica na terceira posição.

Clássico inicia com domínio azul



Nos movimentos iniciais do duelo, já era possível perceber os Citizens mais à vontade para articular as jogadas do que os anfitriões. O United, em contrapartida, sofria com a má atuação dos seus atletas de frente que jogavam abertos pelas pontas, Lingard e Mkhitaryan. Ambos tinham dificuldade de vencer nas situações de um contra um diante da defesa adversária e impediam que as subidas do time ao ataque fossem concluídas com eficiência.

Do outro lado, o City contou com o talento de De Bruyne para se sobressair. Primeiro, em um lance que aliou qualidade técnica e oportunismo. Aproveitando bola longa chutada da defesa, o belga se antecipou a Blind e já dominou saindo na cara do gol. Frente a frente com De Gea, não desperdiçou e abriu o placar aos 15 minutos.

De Bruyne voltaria a desequilibrar no primeiro tempo, aos 36 minutos, aproveitando bola mal afastada pela zaga do United. Bem marcado dentro da área, o meia encontrou espaço para finalizar rasteiro de perna esquerda. Graças ao lance, os Citizens ampliaram o placar: o chute acertou a trave, e no rebote, o jovem Iheanacho estava no lugar certo para completar para o gol.

Erros defensivos dos visitantes dão sobrevida aos Red Devils



Mesmo sem se encontrar na atuação do primeiro tempo, o United conseguiu entrar no jogo e levar uma situação mais fácil de ser revertida ao intervalo. E contou com grande contribuição de Claudio Bravo, goleiro rival, que não demonstrava confiança e falhava mais do que costuma.

De falha do chileno, saiu o gol que diminuía o prejuízo do dos donos casa, aos 42 minutos. Rooney cobrou falta na área, e o arqueiro não conseguiu afastar o perigo em saída pelo alto. A bola sobrou para Ibrahimovic, que sem deixa-la cair, fuzilou para o gol e colocou fogo na partida.

O craque sueco perderia chances preciosas do empate ainda na etapa inicial. Primeiro, em jogada de Rooney, que aproveitou vacilo da zaga rival, escapou pela direita e cruzou para o camisa 9 na pequena área, que cabeceou em cima de Bravo. Na sequência, foi a vez de Lingard chegar em bola dividida com o arqueiro adversário e deixar a sobra limpa para Zlatan, que sem goleiro, finalizou fraco para o gol e permitiu que Stones afastasse o perigo.

Mourinho promoveu alterações no segundo tempo, tirando os inoperantes Mkhitaryan e Lingard e promovendo as entradas de Ander Herrera e Rashford. A troca surtiu efeito, e o jogo dos Red Devils passou a ter mais fluidez nas transições ao ataque, com o jovem atacante inglês sendo ameaça constante com jogadas incisivas pela esquerda.

United pressiona, City responde com bola na trave

A bola chegou a balançar a rede favor dos anfitriões no segundo tempo. Rashford invadiu a área pela esquerda aos 24 minutos, bateu firme e venceu Bravo. O gol, no entanto, acabou anulado corretamente pela arbitragem, já que no trajeto até entrar, ela desviou em Ibrahimovic, em posição clara de impedimento.

A resposta do City veio com De Bruyne acertando novamente a trave, após receber dentro da área lançamento de Sané e bater à queima roupa com De Gea. O goleiro espanhol, inclusive, salvaria o United em outra oportunidade, com defesa espetacular em cabeçada de Fernandinho, para depois ainda tirar o espaço de Otamendi no rebote.

Até os minutos finais do duelo, os Red Devils seguiram com mais ânimo para a pressão, enquanto o City administrava a vantagem. Lances de Pogba e Ibra chegaram a assustar e passar muito perto da meta, mas ao apito final, falou mais alto o início de jogo superior do time de Guardiola, que garantiu o triunfo no Old Trafford.

