Chelsea e United duelam por última vaga na semi da Copa da Inglaterra

Nesta segunda-feira, o Chelsea recebe o Manchester United no estádio Stamford Bridge, às 16h45 (de Brasília), para decidir o último semifinalista da Copa da Inglaterra. O duelo entre os gigantes ocorre num momento de inchaço no calendário das duas equipe e isto pode trazer consequências dentro de campo.

Pelo lado azul, o treinador Antonio Conte não confirmou a presença de todos os titulares. “Ainda tenho que decidir o time titular, mas é claro que quero tomar as melhores decisões para o time, pois quero ir à próxima fase, assim como o Manchester United”, declarou o italiano.

Já pelos Diabos Vermelhos, Mourinho não escondeu que irá promover mudanças na equipe visando à decisão contra o Rostov pela Liga Europa, mas quer defender o título da Copa. “O Manchester United é o Manchester United, o atual campeão. Ter este jogo na segunda-feira não é culpa do Chelsea. Faremos algumas mudanças, já que jogamos na quinta-feira, mas não iremos com time reserva”, confirmou o treinador.

A equipe londrina não perde para o United há 11 jogos e na partida do primeiro turno do Campeonato Inglês aplicou uma goleada de 4 a 0. Por outro lado, a equipe de Manchester é o maior vencedor do torneio e perdeu apenas um jogo no ano de 2017.

O vencedor do confronto desta segunda se junta a Arsenal, que venceu o Lincoln, Manchester City, que derrotou o Middlesbrough, e Tottenham, que goleou o Millwall, como os quatro melhores do torneio. Após terminada a partida, a Federação Inglesa realizará o sorteio para definir os confrontos das semifinais.