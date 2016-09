Após ser descartado, Schweinsteiger é incluído na equipe principal do United

Palmeiras Veja fotos no treino do Palmeiras

O meia alemão Bastian Schweinsteiger não vem tendo espaço com o técnico José Mourinho no elenco do Manchester United. Após muitas especulações de que deixaria o clube, o camisa 31 permaneceu na Inglaterra e, nesta sexta-feira, renovou as esperanças de voltar a jogar por seu atual time.

O técnico português divulgou a lista de atletas que defenderão o United no Campeonato Inglês e, entre os nomes, está o do campeão mundial pela Alemanha em 2014. Considerando que o próprio Mourinho admitiu que dificilmente daria chances ao jogador, a nomeação pode ser considerada uma surpresa.

Mesmo sem espaço, Schweinsteiger deixou claro que não pretendia deixar o Manchester, afirmando que o clube seria o seu último no futebol europeu. Aos 32 anos, Bastian começa a aproximar-se do fim da carreira.

Nesta semana, o atleta, um dos mais importantes meias dos últimos anos na Europa, jogou pela última vez com a camisa da Alemanha, despedindo-se em amistoso contra a Finlândia. Por seu país, ele disputou três Copas e quatro Eurocopas, sendo campeão mundial em 2014.

Além de Schweinsteiger, a outra surpresa na lista de Mourinho foi o defensor Sadiq El Fitouri, da Líbia. O jovem de 21 anos não costuma ser relacionado para os jogos do United, que até o momento tem campanha perfeita no Inglês, com três vitórias em três rodadas. O próximo desafio é o Manchester City, de Guardiola, no dia 10 de setembro.

