Sevilla acerta com Nasri e Ganso terá novo concorrente por titularidade

Nasri é oficialmente o mais novo reforço do Sevilla. O meia francês deixou o Manchester City e assinou contratou de empréstimo por uma temporada e será mais um concorrente do brasileiro Paulo Henrique Ganso por uma vaga entre os titulares do técnico Jorge Sampaoli.

O jogador também esteve na mira do Besiktas, mas o diretor de futebol do Sevilla, Monchi, revelou que Nasri “era o jogador que buscavam durante toda a janela de transferências”. Apesar do empréstimo, a equipe de Andaluzia não conseguiu assegurar uma opção de compra pelo jogador até o final da temporada.

Nasri está no Manchester City há cinco temporadas, mas teve uma queda de rendimento no último ano. Após a chegada de Josep Guardiola, o jogador chegou a ser afastado pelo excesso de peso e já não estava nos planos do treinador espanhol.

