Sem espaço com Guardiola no City, Joe Hart acerta com o Torino

O Torino parece ter garantido um reforço de peso para esta temporada. Sem espaço no Manchester City, que contratou o goleiro chileno Claudio Bravo, ex-Barcelona, Joe Hart está próximo de fechar com a equipe de Turin, segundo informações do jornal italiano Gazzeta Dello Sport.

O camisa 1 da seleção inglesa se tornou a terceira opção dos citzens após a chegada do técnico espanhol Josep Guardiola. Além do novo titular Bravo, Hart ainda estava atrás do veterano argentino Willy Caballero na disputa pela titularidade no Etihad Stadium.

Assim, de acordo com a publicação italiana, Hart forçou o City a aceitar uma proposta antes do fechamento da janela de transferências, que ocorre ao final deste mês. Desta forma, o goleiro desembarcaria em Turin ainda neta semana para realizar exames médicos e assina contrato de empréstimo.

Na última temporada, o goleiro de 29 anos fez 47 jogos somando toda as competições disputadas pelo City.

