Muller não se surpreende com início difícil de Guardiola na Inglaterra

O alemão Thomas Muller foi treinado por Guardiola nos últimos anos pelo Bayern de Munique, e certamente conhece as capacidades de seu ex-comandante. No entanto, revela que já imaginava o que o espanhol teria que enfrentar em sua ida ao Manchester City, e até mesmo sua dificuldade inicial em firmar uma série de boas atuações com a equipe.

“A Premier League é muito difícil, com muitas equipes fortes, não é fácil vencer. E na Inglaterra há muitos jogos. É o primeiro ano de Pep no Manchester City, há muitos fatores que tornam a tarefa difícil para ele”, declarou o alemão.

Por outro lado, se Muller demonstrou compreensão com Pep, outro ex-comandado que joga pelo Bayern não teve a mesma postura amigável. O polonês Robert Lewandowski, referência no ataque dos bávaros, comentou que a equipe passa por um melhor momento atualmente do que quando era guiada pelo espanhol.

“Nos dois últimos anos tivemos sempre problemas no fim da temporada, com muitos jogadores lesionados.Dessa vez, vamos retornar aos jogos mais fortes, tática e fisicamente, e jogaremos ainda melhor”, disparou.