Lateral do City perde dente em vitória no clássico de Manchester

Depois de vencer o United no clássico de Manchester, Aleksandar Kolarov, lateral esquerdo do City, se destacou com uma boa atuação dentro do campo, mas pagou um preço, o sérvio perdeu um dente durante a partida.

Logo após o jogo, enquanto ainda celebrava o resultado, o goleiro Willy Caballero postou uma foto em uma rede social com o companheiro de time sorridente. Bem-humorado, o reserva de Claudio Bravo perguntou aos seus seguidores: “Você consegue encontrar a única coisa que ele perdeu hoje? ”.

Com grande atuação no primeiro tempo, o Manchester City conseguiu fazer dois a zero com os gols de De Bruyne e Iheanacho. O United ainda conseguiu descontar, após Ibrahimovic aproveitar uma falha de Bravo, mas não teve forças para buscar o empate.

Dessa forma, o Guardiola começa bem a sua temporada como novo técnico dos citizens. Depois de quatro rodadas, o time segue invicto e lidera o Campeonato Inglês. No United, Mourinho também faz um bom trabalho e conheceu neste sábado a sua primeira derrotada no ano.

Recomendado para você