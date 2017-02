Jesus sofre fratura e pode ser baixa por até três meses

Gabriel Jesus irá se tornar um desfalque importante para o Manchester City na temporada. Substituído no duelo diante do Bournemouth no final de semana após sentir lesão, o jovem brasileiro apresenta uma fratura do metatarso, osso do pé, que irá tirá-lo de ação por até três meses, o que o faria não conseguir mais jogar na temporada europeia atual.

Ainda não há uma informação oficial por parte do Manchester City sobre o estado do jogador, no entanto,a reportagem da Gazeta Esportiva apurou que a lesão está confirmada. Guardiola havia informado que os exames que indicariam com exatidão o problema sairiam nesta terça-feira.

Após o início arrasador no Manchester City, Gabriel Jesus, que vinha recebendo chances como titular enquanto Sergio Aguero, estrela da equipe, ficava no banco de reservas, não terá a oportunidade de jogar pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. No próximo dia 21, os Citizens enfrentam o Monaco pelo torneio.