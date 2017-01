Jesus fala de Guardiola e adaptação em primeira entrevista pelo City

Nesta quinta-feira, o atacante brasileiro Gabriel Jesus deu seus primeiros passos como jogador do Manchester City. Já com a documentação oficializada, Gabriel pousou pela primeira vez com a camiseta da equipe e também deu sua primeira entrevista, para o canal dos Citizens.

Logo nos primeiros contatos, o jovem craque se mostrou entusiasmado para jogar. “Estou encantado com a grandeza do clube, o planejamento, a estrutura. O CT é muito grande. Gostei bastante, não vejo a hora de começar a jogar”, falou Jesus, destacando, também, o frio da cidade de Manchester.

Gabriel contou que, logo antes de chegar, já pediu o número 33, camisa que usa desde sua subida ao profissional do Palmeiras. O brasileiro também voltou a falar do peso de Pep Guardiola para sua decisão final. “Ele foi o único técnico que me ligou. Fiquei bastante contente se tratando dele, de tudo que ele fez”, revelou o atacante.

Sobre o técnico, o jovem atacante já identificou semelhanças entre Guardiola e si mesmo. “Uma coisa que eu vi é que, assim como eu, ele é fissurado por futebol, vive 24 horas o futebol. É importante que eu seja assim igual ele e espero aprender. Vou me doar o máximo para aprender cada vez”, afirmou.

Campeão da Copa do Brasil em 2015 e do Campeonato Brasileiro de 2016 com o Palmeiras, Jesus admitiu que deixou a equipe brasileira com sentimento de dever cumprido. “Deixei bem claro que minha vontade era permanecer até o fim do ano porque queria conquistar mais um campeonato. E consegui. Saí de lá com a cabeça erguida e satisfeito com o campeonato que a gente fez”, falou.

Agora em um campeonato muito disputado, Jesus quer aproveitar suas primeiras chances para já ir se adaptando ao estilo do futebol inglês. “Assistindo dá para ver que é um jogo muito duro, intenso. Espero me adaptar o mais rápido possível. Nos primeiros contatos que eu tiver vou procurar ver tudo, me adaptar. Só depende de mim fazer para que fique fácil”, concluiu.