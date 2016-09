Gundogan compara Klopp com Guardiola e se derrete pelo novo treinador

Next

Ilkay Gundogan foi o primeiro reforço de Pep Guardiola à frente do Manchester City. O volante alemão pertencia ao Borussia Dortmund, clube no qual foi comandado por Jurgen Klopp, outro treinador que atualmente trabalha em um time inglês. Tidos como dois dos principais técnicos da liga, Guardiola e Klopp tem suas diferenças, segundo o jogador.

Para Gundogan, que já trabalhou com Klopp e atualmente é treinado por Guardiola, a dupla é parecida em alguns aspectos, mas não há como negar que possuem algumas características distintas.

“Os dois são treinadores de classe mundial, com suas próprias qualidades. Não seria justo dizer que Jurgen (Klopp) é mais emocional, mas quando você o vê na beira do campo vivendo cada minuto do jogo, não é difícil entender por que o Dortmund foi tão bem-sucedido sob seu comando. Pep é igualmente apaixonado, mas de uma maneira diferente. Ele é mais como um gênio, que lê o jogo e cobre qualquer situação imaginável”, disse.

Autor do primeiro gol da goleada do Manchester City sobre o Bournemouth, resultado que garantiu a oitava vitória seguida da equipe sob o comando de Guardiola, Gundogan prosseguiu os elogios ao seu novo treinador. “Ele sempre está nos mostrando como criar espaço e encontrar soluções, não há nenhum técnico como ele”.

Apesar do início arrasador do Manchester City nesta temporada, Pep Guardiola não parece satisfeito e recentemente comentou em entrevista coletiva que o time ainda tem muito a evoluir. O volante alemão concorda e ainda exaltou a versatilidade dos seus companheiros para que a equipe possa estar em constante mudança.

“Ainda há muito potencial para nos tornarmos melhores, mas cada jogo é um novo jogo, começando do zero. Pelo o que vi até agora precisamos ser muito flexíveis, porque ninguém irá exercer o mesmo papel dentro de campo por mais de 30 minutos, estamos mudando toda hora”, finalizou Gundogan.

