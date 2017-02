Guardiola rasga elogios a Jesus após atuação salvadora contra o Swansea

A salvadora atuação de Gabriel Jesus na vitória do Manchester City sobre o Swansea neste domingo rendeu muitos elogios do técnico Pep Guardiola ao jovem. Após os dois gols do atacante, um deles nos acréscimos, o treinador se derreteu pela disposição do atacante brasileiro dentro e fora de campo.

“Jesus me disse que nunca está cansado, que ele se recupera rápido porque tem 19 anos. Tem jogadores de 19 anos que são fortes fisicamente e outros não. Esse garoto tem algo especial dentro da área”, afirmou Guardiola na coletiva após a partida no Estádio Etihad.

Em sua segunda partida como titular, o atacante brasileiro chegou a seu terceiro gol com a camisa da equipe – ainda tem, também, duas assistências para gol. “Não tem sido fácil para Sérgio (Aguero). Resolvi ficar com o trio na frente porque eles (Jesus, Sané e Sterling) jogaram muito bem contra o Crystal Palace e West Ham”, revelou Pep. Ao lado de Sterling (22) e Sané (21), Jesus protagoniza um jovem e promissor trio ofensivo para o City.

“Aguero vai jogar um monte de jogos. Vai jogar com o Gabriel, sem o Gabriel. Hoje decidi ficar com o mesmo trio no ataque”, admitiu o catalão. Desde que o brasileiro chegou, Aguero, terceiro maior artilheiro da história do City e um dos maiores ídolos da equipe, amargou o banco de reserva em duas ocasiões.

Os dois gols decisivos de Jesus colocaram o City na terceira colocação do Campeonato Inglês, ultrapassando Liverpool e Arsenal. “Jesus voltou a fazer muitas coisas, com e sem a bola. Estou encantado com o que ele está fazendo até agora. A gente estava perto de não vencer, mas o resultado foi merecido. A diferença entre os dois tempos foi grande”, completou o treinador.