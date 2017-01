Guardiola projeta estreia de Jesus e minimiza pressão sobre o atacante

A espera pela estreia de Gabriel Jesus com a camisa do Manchester City parece estar próxima do fim. Após conseguir a regularização durante esta semana, o atacante está apto para jogar no Campeonato Inglês e já vê o técnico Pep Guardiola projetando o seu primeiro jogo na competição. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o treinador espanhol elogiou a condição física do jogador e afirmou que ele está pronto para atuar, já podendo inclusive ser relacionado para o duelo do próximo sábado, diante do Tottenham, no Etihad Stadium.

“Ele está em forma e pronto para ser incorporado no elenco. Seria mais fácil se ele tivesse chegado no início da temporada. Agora estamos no meio e não temos muito tempo para treinar. Mas ele é inteligente, tem qualidade e irá nos ajudar”, declarou Pep Guardiola.

A estreia de Gabriel Jesus viria em boa hora, já que o Manchester City passa por um momento de oscilação na temporada e precisa de uma mudança no nível de suas atuações para retomar o caminho das vitórias. Apesar da necessidade de recuperação do time, Guardiola não quis colocar pressão no atacante brasileiro e ressaltou que um jovem jogador não será a solução dos problemas da equipe.

“Ele é um jogador jovem, ainda tem 19 anos. Não podemos pensar que ele irá resolver todos os nossos problemas. Ele terá todo o tempo preciso para se adaptar”, garantiu.

O treinador espanhol ainda afirmou que trabalhará em conjunto com o Gabriel Jesus para que ele consiga desenvolver todo o seu potencial no futebol inglês e ter uma longa carreira na Europa.

“Todos os atacantes tentam nos ajudar e o Gabriel Jesus irá também. Ele será integrado à forma como nós queremos jogar. Ele irá nos ajudar porque ele é jovem, tem paciência e quer desenvolver uma carreira aqui. Nós iremos ajudá-lo a conseguir isso”, completou.

A partida do próximo sábado entre Manchester City e Tottenham, no Etihad Stadium, será válida pela 22ª rodada do Campeonato Inglês. Com duas derrotas nos últimos três jogos, os donos da casa buscam retomar o bom momento em um confronto direto, já que o adversário ocupa atualmente a segunda colocação, com 45 pontos. Os Citizens estão na quinta posição, com 42.