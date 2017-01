Guardiola confirma problemas burocráticos e adia estreia de Jesus

O técnico Pep Guardiola confirmou, em coletiva nesta sexta-feira, que Gabriel Jesus não fará sua estreia pelo Manchester City na partida deste domingo, contra o Everton, fora de casa, pelo Campeonato Inglês. O atacante ainda não está regularizado.

Os papéis necessários para o brasileiro ser liberado para atuar na Inglaterra ainda não estão certos. Nesta sexta-feira, em contato com a Gazeta Esportiva, Pipo, um dos agentes de Jesus, ainda mantinha as esperanças de que o Palmeiras enviaria a documentação para que o jogador atuasse no domingo.

Guardiola tratou de encerrar as esperanças do atacante. “Gabriel não pode jogar, por conta dos papéis. Quando o Palmeiras acertar tudo, ele estará disponível”, afirmou o treinador espanhol.

Sem enfrentar o Everton, a primeira partida do ex-palmeirense em seu novo clube foi adiada. Depois de jogar em Liverpool, o compromisso seguinte do City é no dia 21 de janeiro, contra o Tottenham, em casa, também pelo Inglês.

Com 42 pontos, a equipe de Manchester está sete pontos atrás do líder Chelsea no Inglês. Além disso, o time também está nas oitavas de final da Liga dos Campeões, e enfrenta o Monaco. O título europeu é o grande objetivo do clube, e é a principal meta de Guardiola no comando do City.