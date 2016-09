Guardiola ainda vê City longe da forma ideal para vencer títulos

A vitória do Manchester City sobre o rival United no clássico da cidade, no último sábado, pelo Campeonato Inglês, pode ter animado o torcedor dos Citizens que vê o time liderar a competição, mas não faz o técnico Pep Guardiola perder a postura cautelosa e com os pés no chão. O triunfo contra um adversário direto contra o título pode ter sido convincente, mas o espanhol ainda vê um longo caminho a percorrer para sua equipe.

“Nós fizemos coisas boas e ruins no clássico, mas são apenas três pontos. Claro que estamos felizes, mas precisamos melhorar. Evoluir em muitas coisas. Somos os primeiros no Campeonato Inglês, mas a maneira que jogamos até agora não é suficiente para vencer o título. E também não é boa o bastante para vencer a Liga dos Campeões”, alertou o treinador.

Enquanto na competição nacional o City está com 100% de aproveitamento e 12 pontos em quatro jogos disputados, na Liga dos Campeões terá um grupo com Borussia Monchengladbach, Barcelona e Celtic que promete ser disputado e irá exigir o melhor da equipe inglesa.

A estreia dos Citizens será diante do Monchengladbach, dentro de casa, às 15h45 (horário de Brasília) da próxima terça-feira. No outro jogo do grupo, Barcelona e Celtic se enfrentam no Camp Nou.

