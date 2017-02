Guardiola afirma que não sabe se Jesus volta a jogar nesta temporada

A presença de Gabriel Jesus em campo ainda nesta temporada é um mistério até mesmo para o técnico Pep Guardiola no Manchester City. Nesta sexta-feira, o treinador concedeu entrevista coletiva e falou sobre a recuperação do atacante brasileiro.

“Eu não sei, eu não sei se Gabriel Jesus vai jogar novamente nesta temporada”, disse o treinador dos Citizens em entrevista coletiva. “Eles dizem que a recuperação pode levar entre dois ou três meses”.

“A operação do Gabriel Jesus foi realmente boa. A coisa mais importante agora é que ele tenha uma boa recuperação. Ele terá todo o nosso apoio e vai voltar quando estiver em forma, eu não sei se será no final da temporada ou apenas na próxima”, explicou.

Gabriel Jesus sofreu uma fratura no quinto metatarso (na altura do dedinho) do pé direito e passou por uma operação em Barcelona, na última quinta-feira (16). Apesar do sucesso na operação, o atacante ainda não teve alta.