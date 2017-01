Gabriel Jesus espera Palmeiras enviar documentação para estrear no City

Gabriel Jesus desembarcou em Manchester no último dia 3 de janeiro e vem tentando se adaptar ao inverno rigoroso da Inglaterra enquanto não é apresentado pelo seu novo clube. Inicialmente sua estreia estava prevista para este domingo, 15, contra o Everton, às 11h30 (de Brasília), no Goodison Park. Entretanto, um erro no envio do Certificado Internacional de Transferência (ITC) ao City acabou atrasando o registro do atacante na Federação Inglesa.

Em contato com a Gazeta Esportiva, Pipo, um dos agentes de Gabriel Jesus, esclareceu o caso. Segundo ele, ainda há a chance de o camisa 9 da Seleção Brasileira ser relacionado por Pep Guardiola caso o Palmeiras cumpra com o combinado e envie a documentação que falta ao City ainda nesta sexta-feira.

Apesar de ainda não ter sido apresentado, Gabriel Jesus vive a expectativa de debutar com a camisa dos Citizens neste fim de semana. Segundo Cristiano, o Palmeiras cometeu um erro no envio do documento, que acabou não chegando na Inglaterra, e teve de refazê-lo na quinta-feira para reenviá-lo nesta sexta com a intenção de que o registro seja feito.

Caso não haja mais tempo para regularizar a situação de Gabriel Jesus, a aposta de Guardiola será apresentada na próxima semana, podendo estrear em um contexto um pouco mais difícil, já que no próximo dia 21, os Citizens terão pela frente o clássico contra o Tottenham, atual terceiro colocado do Campeonato Inglês.

*Especial para a Gazeta Esportiva