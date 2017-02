Gabriel Jesus e Toure entram em lista do City para as oitavas da Champions

A quarta-feira foi definitivamente especial para Gabriel Jesus. No dia em que fez seu primeiro gol pelo Manchester City, em sua primeira partida como titular, o atacante foi confirmado na lista de inscritos para a fase eliminatória da Liga dos Campeões.

Além do ex-palmeirense, a outra novidade na relação dos Citzens é o volante Yaya Toure. O marfinense estava fora da lista da fase de grupos da Champions, e seu empresário chegou a trocar farpas com Pep Guardiola em algumas oportunidades. Recentemente, porém, o jogador assumiu a condição de titular da equipe e vem se destacando no City.

Para a entrada da dupla, os escolhidos para deixar a relação foram o volante alemão lkay Gundogan, que ainda se recupera de uma cirurgia nos ligamentos do joelho, e o atacante Kelechi Iheanacho, que foi excluído por opção do técnico Pep Guardiola, mas vai para uma “lista B”, que ainda o deixa disponível para disputar a competição.

Nas oitavas de final da Liga dos Campeões, o Manchester City encara o Monaco. O primeiro duelo será na Inglaterra, no dia 21 de fevereiro, e a partida de volta está marcada para o dia 15 de março.