Fernandinho é suspenso por quatro jogos após expulsão contra o Burnley

O brasileiro Fernandinho foi expulso pela terceira vez em seis jogos nesta segunda-feira e recebeu quatro jogos de suspensão em partidas na Inglaterra. O meio-campista do Manchester City recebeu o cartão vermelho no primeiro tempo da vitória por 2 a 1 sobre o Burnley após dar um carrinho em Johann Berg Gudmundsson.

Fernandinho, que foi nomeado capitão dos Citizens pelo treinador Pep Guardiola, estava voltando de uma suspensão de três jogos por ter empurrado algumas vezes Cesc Fabregas no clássico contra o Chelsea. Além disso, nessa temporada, o jogador de 31 anos foi para o chuveiro antes do fim do jogo contra o Borussia Möenchengladbach em jogo válido pela Liga dos Campeões.

A punição é composta por três partidas de suspensão pelo lance e mais um jogo por este ter sido o segundo cartão vermelho dele na Premier League.

Como consequência, o atleta da Seleção Brasileira não poderá jogar contra Everton e Tottenham na Premier League e contra o West Ham na FA Cup. O quarto jogo de gancho será contra o West Ham, mas não se sabe se será pela partida de replay da FA Cup – que acontecerá em caso de empate no primeiro jogo entre os dois times – ou pelo Campeonato Inglês.

Fernandinho disputou 24 partidas nesta temporada, marcou dois gols e deu duas assistências. Além disso, ele fez cinco partidas pelo Brasil de Tite.