Em novo episódio de rixa, empresário de Touré diminui títulos de Guardiola

Mais um capítulo da novela entre Pep Guardiola e Yaya Touré foi escrito na manhã desta quinta-feira. Rebatendo Pep, o empresário do meio-campista marfinense Dimitri Seluk pesou nas críticas ao técnico espanhol e diminuiu seus feitos e títulos no mundo do futebol.

“O time que ele pegou no Barça foi montado por Frank Rijkaard e então ele teve a sorte de ter Lionel Messi. Foi Messi que fez esse Barcelona, não Pep. Luis Enrique mostrou que todo o sucesso do Barça não estava no Guardiola”, afirmou, convicto, Seluk ao jornal inglês Daily Mirror.

Ao assumir o comando do Manchester City, Guardiola deixou claro que não tinha a intenção de se aproveitar de Touré, na equipe desde 2010. O treinador, inclusive, não inscreveu o experiente volante na Liga dos Campeões e Seluk acusou Pep de ter humilhado seu jogador.

Dimitri também questionou a passagem de três temporadas de Pep pelo Bayern. “Foi a mesma coisa em Munique. Não tinha como ele falhar. Meu avô poderia ganhar o Campeonato Alemão com aquela equipe”, ironizou.

Finalizando a série de repúdios, Seluk “desafiou” Pep. “Se ele quer se provar como um grande treinador, então ele deveria se juntar ao Real Zaragoza ou ao Sunderland. Vamos ver quão bom ele é quando não assume uma grande equipe e não tem meio bilhão de libras para gastar”, completou.

Nesta terça-feira, Guardiola declarou que só voltará a utilizar Touré em sua equipe após Seluk pedir desculpas por todas as suas ofensas. Além do desuso do marfinense, Guardiola também descartou outro ídolo dos Citizens quando dispensou o goleiro Joe Hart, agora no Torino, da Itália.

Pela equipe azul de Manchester, Touré foi um dos principais líderes nas duas conquistas do Campeonato Inglês, em 2011/12 e 2013/14, além de conquistar, também, a Supercopa da Inglaterra em 2012, a Copa da Inglaterra em 2010/11 e a Copa da Liga em 2013/14 e 2014/15.

