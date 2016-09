Com a cara de Guardiola, City goleia e mantém liderança do Inglês

São Paulo Veja as fotos do treino do São Paulo

O Manchester City recebeu a visita do Bournemouth neste sábado, em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Inglês e não decepcionou seus torcedores. Com a cara de Pep Guardiola, os citizens contaram com grande atuação de De Bruyne para garantir a vitória por 4 a 0 e a liderança da Premier League.

Desde o início da partida o jovem Kevin De Bruyne mostrou que estava inspirado. Em cobrança de falta à lá Ronaldinho Gaúcho, mandando por baixo da barreira, o belga abriu o placar. Aos 25 anos, o belga mostrou que pode ser o maestro do time de Guardiola, ao dar assistência para o gol de Gundogan, e começar as jogadas dos gols de Sterling e Iheanacho.

Com a vitória, os citizens chegaram a 15 pontos e mantiveram os 100% de aproveitamento na competição. Para manter a boa fase, o City enfrenta o Swansea, na próxima rodada. Já o Bournemouth não tem muito o que comemorar. Com apenas quatro pontos, o time encara o Everton, no próximo sábado.

O jogo – O jogo mal havia começado e a estrela belga Kevin De Bruyne já mostrou que iria dar trabalho à defesa do Bournemouth. Depois da saída de bola, Fernandinho roubou a bola e rolou para o belga, que arriscou de fora da área e exigiu defesa elástica de Boruc.

Aos 10 minutos de jogo, o City somava 75% de posse de bola contra apenas 25% dos visitantes. O gol, no entanto, veio em uma linda cobrança de falta. De Bruyne cobrou à la Ronaldinho Gaúcho, chutando por baixo da barreira, e anotou o primeiro gol do jogo.

E a tarde estava favorável ao belga. Confiante, De Bruyne carregou a bola no ataque e achou Nolito bem posicionado. O atacante espanhol chutou firme e viu Boruc salvar. O bom momento dos citizens resultou em mais um gol. Aos 24 minutos, De Bruyne puxou contra-ataque e deu belo passe para Sterling, que só rolou para Iheanacho finalizar de carrinho e ampliara vantagem: 2 a 0.

Já na segunda etapa, o City voltou a mostrar que está começando a ficar com o estilo de Pep Guardiola. Com apenas três minutos, depois de rápido contra-ataque, os citizens voltaram a balançar as redes. De Bruyne, destaque da partida, avançou com a bola e achou Iheanacho na ponta da área. O atacante foi à linha de fundo e rolou para Sterling, que pegou mal na bola mas conseguiu marcar o terceiro gol do time da casa.

Muito melhor na partida, os citizens ainda ampliaram. De Bruyne fez boa jogada pela ponta direita e descolou passe açucarado para o volante Gundogan, que saiu cara a cara com o goleiro e teve calma para finalizar.

Mesmo com o 4 a 0 no placar, o Bournemouth ainda tentou ir ao ataque. Aos 31 minutos, Wilson recebeu cruzamento e finalizou de perna direita, acertando o travessão do goleiro Claudio Bravo. Já nos minutos finais de partida, o número 9 Nolito se envolveu em confusão com o lateral Adam Smith e, depois de dar uma cabeçada no adversário, acabou recebendo o cartão vermelho.

Leicester e Arsenal vencem – O atual campeão inglês recebeu a visita do Burnley e fez bonito. Com dois gols de cabeça de Slimani e um gol contra, os Foxes garantiram a vitória por 3 a 0.

Com os três pontos somados, o Leicester chegou a sete pontos e subiu para a nona colocação do Inglês. Na próxima rodada, os atuais campeões enfrentam o Manchester United, do técnico José Mourinho, no Old Trafford. Já o Burnley encontra-ase na 15ª posição e briga contra a zona de rebaixamento. No próximo jogo, a equipe enfrenta o Wattford.

O Arsenal também venceu com tranquilidade. Jogando contra o Hull City, fora de casa, o time do técnico Arsene Wenger aplicou 4 a 1 e garantiu os três pontos.

Sanchez foi o destaque da partida, com dois gols anotados. Fecharam a conta os atacantes Walcott e Xhaka. De pênalti, Snodgrass descontou para o Hull City.

Com a vitória, o Arsenal chegou a 10 pontos e segue na briga pela liderança. Para isso, o time irá enfrentar o Chelsea, no Arsenal Stadium, na próxima rodada do Inglês. Já o Hull City, com sete pontos, viaja até a casa do Liverpool.

