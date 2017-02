Após primeiro gol, Gabriel Jesus exalta adaptação ao futebol inglês

O atacante Gabriel Jesus brilhou na vitória do Manchester City sobre o West Ham, por 4 a 0, nesta quarta-feira. Após o duelo, no qual ele marcou seu primeiro gol no clube, além de ter dado assistência para o gol de De Bruyne, o ex-palmeirense garantiu que sua adaptação ao futebol europeu está muito boa.

“Eu vim para ajudar, a adaptação está ótima, meus companheiros vêm me ajudando muito nesse processo, assim como todos no clube”, comemorou Jesus, que já fez três jogos pelo City, com um gol e duas assistências.

Sobre a qualidade de passe, além das finalizações, o atacante da Seleção Brasileira mostrou confiança em sua capacidade técnica, para além de ser apenas artilheiro.

“Eu costumo marcar gols, mas eu também gosto de dar assistências, ajudar a equipe de outras formas, e estou muito feliz com isso”, enfatizou Gabriel.

Por fim, o ex-Palmeiras também falou sobre a sequência de dois jogos como titular, logo em sua chegada. No jogo desta quarta-feira, o técnico Pep Guardiola optou por utilizar o camisa 33, deixando a estrela do time, Sergio Aguero, no banco.

“Se eu estou entre os 11, fico muito feliz. Mas também, se não estiver, vou tentar ajudar a equipe da forma que for possível”, relativizou o brasileiro, que permaneceu em campo durante os 90 minutos contra o West Ham.

O próximo compromisso do City é no próximo domingo, às 11h30 (de Brasília), contra o Swansea, pelo Campeonato Inglês. A escalação deve ser confirmada por Guardiola pouco antes do duelo.