Agente volta a atacar Guardiola, diz que Touré irá sair e lembra brigas com Ibra

Dimitri Seluk, empresário do meio-campista Yaya Touré, segue causando polêmica no Manchester City. Após dizer que o marfinense foi humilhado por Guradiola, o agente declarou que o jogador assinará um pré-contrato com outro clube em janeiro, avisou que os citzens “perderão milhões de torcedores africanos” por não inscrever o atleta na Liga dos Campeões, e ainda lembrou os problemas de relacionamento de Pep com o craque Ibrahimovic.

“Em janeiro, Yaya pode assinar um pré-contrato com qualquer clube estrangeiro. Terá ofertas de muitos clubes. Muitos o querem na China e nos Estados Unidos e receberá muitas propostas da Inglaterra e da Europa. Está em ótima condição física, acho que perdeu sete quilos”, afirmou o agente ao jornal britânico Daily Mail.

Leia mais:

Ibra revela que esteve próximo de um acerto com Arsenal e City

Sergio Aguero é suspenso por três jogos e perde clássico contra o United

Na última sexta-feira, o Manchester City definiu a lista de 21 jogadores que estariam à disposição de Guardiola para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Com o marfinense Touré de fora, Seluk acredita que o City perderá adeptos africanos.

“Vão perder milhões de torcedores africanos pela decisão de Guardiola. Agora começarão a apoiar o Manchester United. Muitos torcedores na África estão dizendo que não voltarão a ver nenhuma partida do City pela televisão”, complementou.

Por fim, o empresário ainda lembrou que Guardiola já teve problemas de relacionamento com outro craque: o sueco Ibrahimovic, que foi treinado por Pep no Barcelona e é desafeto declarado do comandante.

“Talvez (Yaya) não seja o suficientemente bom para Guardiola, mas Zlatan Ibrahimovic também não era (no Barcelona). Veremos o que acontecerá em janeiro, já que ainda faltam três meses”, concluiu Seluk.

Recomendado para você