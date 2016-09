Agente de Yaya Touré lamenta situação do jogador no Manchester City

Next

O marfinense Yaya Touré deverá viver meses difíceis no Manchester City. Sem agradar o treinador Pep Guardiola, o meio-campista ficou até mesmo de fora da lista de inscritos da equipe para a fase de grupos da Liga Europa. A decisão, que obviamente não agradou a todos, fez com que o empresário do jogador viesse a público lamentar.

Dimitri Seluk, agente que cuida da carreira de Touré, destacou que a opção de Guardiola por deixar seu cliente afastado da primeira equipe custará perda de popularidade dos Citizens na África, já que o atleta é um ídolo importante no continente.

“Eles irão perder milhões de torcedores africanos por essa decisão de Guardiola. Agora começarão a apoiar o Manchester United. Há muitos torcedores na África dizendo que não voltarão a assistir nenhuma partida do City pela televisão”, disse Seluk.

Já de olho em arrumar uma negociação para seu jogador, o empresário lembrou que em janeiro de 2017 o contrato de Touré estará perto de acabar, e assim, ele poderá sair de graça para outro lugar, enquanto interessados em seu futebol não faltarão.

“Em janeiro, Yaya pode firmar um pré-contrato com qualquer time. Terá ofertas de muitos clubes. Na China e nos Estados Unidos já o querem, e receberá outras propostas da Inglaterra e da Europa. Sua condição física é muito boa, já perdeu sete quilos”, declarou.

