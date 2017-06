Brasil toma susto, mas vence amistoso contra a República Dominicana

A Seleção Brasileira feminina de vôlei recebeu a República Dominicana nesta terça-feira, na Arena Amadeu Teixeira, em Manaus, em amistoso preparatório para a sequência da temporada, e chegou a levar sustos. No entanto, o Brasil conseguiu se recuperar e vencer por 3 sets a 1, com parciais de 21/25, 25/20, 25/19 e 25/21.

A partida contou com um primeiro set em que o Brasil teve um melhor início, chegando a abrir 14 a 11 na parcial. As dominicanas, porém, conseguiram se recuperar, tendo uma boa vantagem principalmente nos bloqueios. Com isso, não demoraram para fechar o set inicial em 25/21.

No segundo set, o Brasil novamente conseguiu abrir vantagem nos primeiros pontos, mas viu a República Dominicana se recuperar novamente para empatar na metade da disputa. Desta vez, porém, a Seleção Brasileira não deixou o ritmo cair e deslanchou na parte final para fechar a parcial em 25 a 20.

Ao contrário dos anteriores, o Brasil iniciou o terceiro set com um bom volume de jogo e logo abriu 13 a 10. Na sequência da disputa, com a boa atuação, a vantagem só foi aumentando. Com isso, a Seleção conseguiu fechar a parcial com tranquilidade, vencendo por 25 a 19.

No quarto set, ficou claro que a disputa dos primeiros pontos ainda é algo a ser corrigido na equipe brasileira, que de novo viu as adversárias se imporem. Depois de ficar atrás, o Brasil engrenou e com um ace de Natália, fechou em 25 a 21, para a alegria do público.

O amistoso diante da República Dominicana serve como preparação para a Seleção Brasileira, que tem quatro competições importantes em 2017: Montreux Volley Masters, Grand Prix, Sul-Americano e Copa dos Campeões.

Seguindo a preparação, as duas seleções voltam a se enfrentar nesta quinta-feira, também às 21h30(de Brasília), na Arena Guilherme Paraense, em Belém.

Após os amistosos contra a República Dominicana, a Seleção Brasileira embarca rumo à Suíça para disputar o Montreux Volley Masters entre os dias 6 a 11 de junho.