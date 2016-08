Time de Falcão empata; Orlândia vence e termina primeiro turno na liderança

Seleção Brasileira Confira as fotos do segundo dia da Seleção no CT do Timão

Nesta sexta-feira chegou ao fim a primeira fase da Liga Nacional de Futsal (LNF). Jogando fora de casa, no estádio Joaquinzão, no interior do Paraná, o Magnus Sorocaba, time de Falcão, empatou em 5 a 5 com o Guarapuava.

O time da casa contou com o apoio da torcida para abrir o placar. Aos 37 segundos o camisa 10 Daniel Feitosa chutou de perna direita para deixar o Guarapuava à frente. O Magnus empatou com Mithyue, aos três minutos. O Guara voltou a pular na frente do marcador com o camisa 14 Fábio marcando dois gols: 3 a 1. Antes do final do primeiro tempo Matheus Cortez ainda fez mais um, mas viu o Magnus descontar e levar a partida com 4 a 2 para o intervalo.

Quando o jogo parecia definido, o time de Falcão voltou a encostar no placar. Primeiro, Rodrigo chutou de bico e fez 4 a 3. Na sequência, o camisa 14 do time da casa, Fábio, saiu bem da marcação e voltou a balançar as redes. Com 5 a 3 no marcador, o Magnus precisava ir ao ataque, e conseguiu empatar com gols de Simi e Rodrigo.

Com o empate, o Magnus terminou o primeiro turno na 10ª posição, e encara o Jaraguá nas oitavas de final. Já o Guara enfrenta o Copagril, vice-líder do torneio.

Orlândia na liderança – O Orlândia venceu o Lajeado por 5 a 3 e garantiu a liderança da primeira fase da LNF. O time do técnico Cidão conquistou a 11ª vitória na competição.

O primeiro tempo da partida foi muito equilibrado. A equipe da casa, com Edson e Cabreuva, abriu 2 a 0, mas viu o Lajeadense empatar com Carlão e Trentin. Já na segunda etapa, o Orlândia mostrou porque é o primeiro colocado: marcou com Thiago e Gadeia, e ainda viu Trentin jogar com o próprio patrimônio – e depois marcar a favor -, para fechar em 5 a 3.

Corinthians – O Corinthians iria enfrentar o Cascavel Futsal Clube nesta sexta, no entanto, o clube do Paraná foi excluído da LNF e, com isso, o Timão venceu por W.O, com o placar de 1 a 0, e garantiu a quinta colocação da competição.

Nas oitavas de final o Corinthians enfrenta o Umuarama, equipe que terminou na 12ª colocação.

Confira os confrontos das oitavas de final:

Recomendado para você