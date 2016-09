Thiago Monteiro é convocado para confronto contra a Bélgica na Copa Davis

A equipe brasileira que enfrentará a Bélgica, na primeira rodada dos playoffs da Copa Davis, foi convocada nesta quinta-feira. O anúncio foi feito pela própria Confederação Brasileira de Tênis (CBT), em foto publicada na rede social Instagram. A novidade é a participação de Thiago Monteiro.

O novato, de 22 anos, disputará sua primeira Copa Davis. O tenista número 98 do mundo jogará ao lado do experiente Thomaz Bellucci e dos duplistas Marcelo Melo e Bruno Soares, terceiro e oitavo no ranking mundial, respectivamente. O time foi convocado pelo capitão João Zwetsch.

A disputa contra a Bélgica vale vaga na elite mundial do torneio de 2017. As partidas serão realizadas em Ostend, cidade belga, entre os dias 16 e 18 de setembro. Apesar de a delegação do país europeu ainda não ter sido divulgada, Bellucci pregou respeito aos adversários, principalmente a David Goffin, 14º do mundo.

Nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, Bellucci derrotou o belga na terceira rodada da chave de simples do torneio masculino, por 2 sets a 0, 7/5 e 6/2. “Goffin é realmente um grande jogador, especialmente em pisos rápidos”, declarou o paulista.

“Será muito difícil. Eles têm uma grande equipe, e acredito que sejam favoritos, até mesmo por jogarem em casa. Daremos o nosso melhor e tentaremos jogar boas partidas”, afirmou o número 65 do mundo.

