Técnico da Seleção masculina de vôlei convida 12 jogadores para treinos

O primeiro compromisso da Seleção Masculina de Vôlei acontece só em junho, pela Liga Mundial, mas ainda neste mês começam os treinamentos. Nessa segunda-feira, o técnico do grupo, Renan Dal Zotto, convidou 12 jogadores para treinar no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema (RJ). A apresentação da equipe está prevista para acontecer no dia 23 deste mês.

Entre os convidados estão os levantadores Murilo Radke e Thiaguinho e os centrais Flávio, Wennder e Thiago Barth. Os outros nomes que completam o time são os ponteiros João Rafael e Allison Melo, os opostos Rafael Araújo, Renan Buiatti e Luan Weber e os líberos Thales e Felipe.

A Liga Mundial de vôlei começa no dia 2 de junho. O Brasil, maior campeão da competição, com nove títulos, está em um dos três grupos de elite, na chave A. Além da equipe verde e amarela, há também no chave a seleção da Itália, Irã e Polonia. A convocação para a temporada 2017 da seleção masculina está prevista para acontecer depois final da Superliga 16/17, que acaba em 7 de maio.