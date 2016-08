Tcheco dá W.O. e Djokovic avança sem jogar em Nova York

O sérvio Novak Djokovic nem precisou jogar para alcançar a terceira rodada do Aberto dos Estados Unidos de tênis. Seu adversário desta quarta-feira, o tcheco Jiri Vesely desistiu do torneio por causa de uma inflamação no antebraço, e classificou o líder do ranking automaticamente à próxima fase.

Em sua estreia em Nova York, Djokovic passou pelo polonês Jerzy Janowicz por 3 sets a 1. Já Vesely precisou de cinco sets para derrotar o indiano Saketh Myneni. O sérvio agora espera o duelo entre o russo Mikhail Youzhny e o argentino Guido Pella para conhecer seu próximo adversário no último Grand Slam do ano.

Djokovic joga em Nova York para se recuperar de dois resultados frustrantes no início do segundo semestre, logo após de ganhar Roland Garros pela primeira vez. Ele foi eliminado na terceira rodada de Wimbledon e caiu na estreia dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 2016. Entre as derrotas, venceu o Masters 1000 de Toronto.

Também nesta quarta-feira em Nova York, o sul-africano Kevin Anderson conseguiu uma vitória em sets diretos sobre o canadense Vasek Pospisil, com 7/6 (7-3), 6/4 e 6/4. Seu próximo adversário é o vencedor do jogo entre o francês Jo-Wilfried Tsonga e o australiano James Duckworth.

