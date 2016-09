Sobrinho de Meligeni é campeão de duplas nos juniores do Aberto dos EUA

Um sábado que ficará para a história do tênis brasileiro. Depois de o título de Bruno Soares nas duplas do Aberto dos Estados Unidos, é a vez de celebrar o mesmo título, só que de Felipe Meligeni. O sobrinho do tio Fernando, de sobrenome homônimo, venceu a final de duplas na categoria juvenil do Slam americano, pela primeira vez na carreira.

O brasileiro jogou ao lado do boliviano Juan Carlos Aguilar, vencendo a dupla de canadenses Felix Auger Aliassime e Benjamin Sigouin, por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 7/6 (7-4), em 1h06 minutos de partida.

Este é o quarto título juvenil brasileiro em Grand Slams, o terceiro nas duplas. Antes, Gustavo Kuerten, o Guga, foi campeão de duplas em Roland Garros 1994 e Orlando Luz e Marcelo Zormann faturaram Wimbledon em 2014. Tiago Fernandes segue como único vencedor em simples, quando triunfou no Aberto da Austrália em 2010.

No primeiro set, a partida foi recheada de quebras. Meligeni e Aguilar começaram quebrando o serviço dos canadenses duas vezes, abrindo tranquilos 4/0. A dupla reagiu, devolvendo os dois breaks. Porém, mais firmes na devolução, o brasileiro e o boliviano quebraram mais uma vez, apenas sacando para o set e fechando em 6/3.

Na segunda parcial, a dupla Meligeni e Aguilar dava indícios de que não seguraria o placar. Auger-Aliassime e Sigouin abriram 2/0, sofreram a devolução da quebra, mas logo aplicaram outra, abrindo um total de 5/2. O brasileiro e o boliviano buscaram a reação, salvaram três set points, para devolver a segunda quebra e buscar a vitória no tie-break. Com saques firmes e dois mini breaks, a dupla fechou em 7-4, para coroar o título em Nova York.

