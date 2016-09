Soares e Murray vencem franceses e farão final do Aberto dos EUA

São Paulo Veja as fotos do treino do São Paulo

A dupla campeã do Aberto da Austrália terá a chance de vencer mais um Grand Slam em 2016. Nesta quinta-feira, o brasileiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray venceram os franceses Pierre Hugues Herbert e Nicolas Mahut, atuais campeões de Wimbledon, por 2 sets a 1, parciais de 7/5, 4/6 e 6/3, avançando à final do Aberto dos Estados Unidos.

Agora, Murray e Soares aguardam a definição de seus adversários na finalíssima do torneio americano. A semifinal decisiva será ainda nesta quinta, entre os espanhóis Feliciano López/Marc López e Pablo Carreno Busta/Guillermo Garcia-López. Vale ressaltar que os primeiros são os atuais campeões de Roland Garros.

A partida que definiu os primeiros finalistas do torneio americano foi bastante equilibrada. No primeiro set, Soares e Murray conquistaram a quebra de saque no décimo-primeiro game, deixando o placar em 6/5. Sacando para o período, a dupla formada pelo britânico e pelo brasileiro fechou a parcial em 7/5, após 42 minutos de disputa.

O segundo set também teve o equilíbrio como fator dominante, com ligeira vantagem para os franceses, cabeça de chave número 1 do Slam. Com o marcador em 5/4, Mahut e Herbert contaram com uma dupla falta de Murray e Soares para quebrar o serviço e terminar a parcial em 6/4.

No retorno à quadra, os atuais campeões do Aberto da Austrália entraram com mais força para liquidar o jogo. O primeiro serviço francês foi quebrado no quinto game, deixando a vantagem aberta em 4/2. Com a partida em 5/3, Soares e Murray precisariam quebrar mais um serviço para fechar a disputa. Após quatro match points, em uma bela bola vencedora, o britânico e o brasileiro puderam comemorar a vitória em 6/3.

