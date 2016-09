Serginho faz match point e se despede em vitória do Brasil sobre Portugal

Em disputa do Desafio de Ouro, partida que marcou a despedida do líbero Serginho da Seleção Brasileira de vôlei, Brasil e Portugal se enfrentam nesta manhã no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, e a vitória foi brasileira por 3 sets a 1. O ponto que decidiu o jogo, inclusive, foi feito pelo próprio Serginho, encerrando com chave de ouro sua vitoriosa trajetória.

Debaixo de forte sol na estrutura montada sobre o gramado do estádio, o Brasil começou melhor a partida e abriu seis pontos de vantagem logo nas primeiras jogadas. Administrando a diferença construída no set, a equipe de Bernardinho o fechou em 25 a 20, sem maiores problemas.

Na parcial seguinte, os portugueses conseguiram reagir e manter a dianteira no resultado durante praticamente todo o set para devolver os 25 a 20 recebidos anteriormente e empatar o confronto no placar geral.

O controle da partida voltou a ser brasileiro na sequência. Acertando o bloqueio, o Brasil não deu chances para Portugal e com ponto de Maurício Souza fechou o terceiro set em 25 a 21.

Segundo regulamento do amistoso, o quarto set só teria duração de 15 pontos, o que em partidas oficiais só ocorre num eventual quinto set. Caso Portugal fosse vencedor, a partida terminaria empatada. Mas não foi o que ocorreu: o Brasil novamente fez valer sua superioridade e triunfou por 15 a 9.

Serginho, em seus lances finais com a camisa da Seleção Brasileira, ainda marcou o ponto do jogo. Ainda que pelas regras, o líbero não tenha possibilidade de sacar, a arbitragem resolveu dessa vez quebrar as regras pelo bem da homenagem ao ídolo. O atleta até errou o primeiro saque, mas o juiz mandou a jogada voltar, e na tentativa seguinte o líbero mandou a bola no chão, sem que os jogadores de Portugal tentassem defender.

