Serena Williams joga bem e despacha Makarova na estreia nos EUA

A número 1 do mundo começou o Aberto dos Estados Unidos com muita tranquilidade. Jogando em casa, a americana Serena Williams derrotou a russa Ekaterina Makarova, por 2 sets a 0, duplo 6/3, na noite desta terça-feira.

Williams, que caiu na semifinal do Grand Slam americano de 2015, após perder para a italiana Roberta Vinci, tenta seu segundo título de Major na temporada. Em julho, a líder do ranking mundial venceu o torneio de Wimbledon, seu sétimo na carreira, após vencer a alemã Angelique Kerber, 7/5 e 6/3.

Agora, Serena enfrentará a compatriota Vania King. A número 87 do mundo derrotou a alemã Antonia Lottner por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7-2) e 6/3, mais cedo nesta terça-feira.

No primeiro set, predominou o equilíbrio. Serena conquistou apenas uma quebra de saque durante toda a parcial, no sexto game. Makarova não teve poder de reação para devolver, e viu a adversária fechar o período em tranquilos 30 minutos.

A segunda parcial foi ainda mais tranquila para a americana número 1 do mundo. A tenista quebrou a russa no quinto game, abrindo 4/2 de vantagem. Quando já possuía 5/3 no placar, Serena conquistou três match points no saque de Makarova. Sem saída, a russa não conseguiu salvá-los, e Williams fechou o jogo em 6/3.

A número quatro do mundo Agnieszka Radwanska também avançou à segunda rodada do torneio americano. A polonesa derrotou Jessica Pegula, tenista da casa, por 2 sets a 0, duplo 6/1, em apenas 57 minutos de partida.

Radwanska duelará agora contra a britânica Naomi Broady. A tenista derrotou Laura Robson, compatriota e medalhista de prata nas duplas mistas de Londres 2012, ao lado de Andy Murray, por 2 sets a 1, 6/7 (7-4), 6/3 e 6/4.

Confira a lista completa das partidas desta terça-feira, válidas pela chave de simples feminina do Aberto dos EUA:

Madison Keys (EUA) 2 x 1 Alison Riske (EUA) – 4/6, 7/6 (7-5) e 6/2

Denisa Allertova (TCH) 2 x 0 Ana Ivanovic (SER) – 7-6 (7-4) e 6/1

Qiang Wang (CHI) 2 x 1 Daria Kasatkina (CAZ) – 6/4, 2/6 e 6/2

Lucie Safarova (TCH) 2 x 0 Daria Gavrilova (AUS) – 6/4 e 6/4

Richel Hogenkamp (HOL) 2 x 0 Heather Wilson (GBR) – 6/2 e 7/5

Yaroslava Shvedova (CAZ) 2 x 0 Lara Arruabarrena-Vecino (ESP) – 6/2 e 6/3

Timea Babos (HUN) 2 x 1 Barbara Haas (AUT) – 5/7, 6/3 e 7/5

Ana Konjuh (CRO) 2 x 1 Kiki Bertens (HOL) – 6/3, 2/6 e 6/4

Caroline Garcia (FRA) 2 x 1 Pauline Parmentier (FRA) – 4/6, 6/3 e 6/4

Simona Halep (ROM) 2 x 0 Kirsten Flipkens (BEL) – 6/0 e 6/2

Samantha Stosur (AUS) 2 x 1 Camila Giorgi (ITA) – 5/7, 7/6 (7-4) e 6/1

Nicole Gibbs (EUA) 2 x 0 Aleksandra Krunic (SER) – 6/1 e 6/0

Shuai Zhang (CHN) 2 x 0 Ellen Perez (AUS) – 6/1 e 6/1

Katerina Siniakova (TCH) 2 x 1 Eugenie Bouchard (CAN) – 6/3, 3/6 e 6/2

Timea Bacsinszky (SUI) 2 x 0 Vitalia Diatchenko (RUS) – 6/1 e 6/1

Annika Beck (ALE) 2 x 0 Nadia Podoroska – 7/6 (8-6) e 6/3

Elena Vesnina (RUS) 2 x 1 Anett Kontaveit (EST) – 7/6 (7-4), 4/6 e 6/3

Johanna Larsson (SUE) 2 x 0 Karin Knapp (ITA) – 6/4 e 6/2

Kurumi Nara (JAP) 2 x 0 Stefanie Voegele (SUI) – 6/0 e 7/5

Naomi Broady (GBR) 2 x 1 Laura Robson (GBR) – 6/7 (7-4), 6/3 e 6/4

Carla Suárez Navarro (ESP) 2 x 0 Teliana Pereira (BRA) – 6/0 e 6/0

Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) 2 x 0 Louisa Chirico (EUA) – 6/1 e 6/4

Julia Goerges (ALE) 2 x 0 Yanina Wickmayer (BEL) – 6/3 e 6/2

Jelena Jankovic (SER) 2 x 0 Mariana Duque-Marino (COL) – 6/4 e 6/1

Venus Williams (EUA) 2 x 1 Katerina Kozlova (UCR) – 6/2, 5/7 e 6/4

Vania King (EUA) 2 x 0 Antonia Lottner (ALE) – 7/6 (7-2) e 6/3

Varvara Lepchenko (EUA) 2 x 1 Shuai Peng (CHN) – 4/6, 7/6 (11-9) e 6/3

Montserrat Gonzalez (PAR) 2 x 0 Danka Kovinic (MNE) – 7/5 e 6/2

Kristina Mladenovic (FRA) 2 x 0 Nao Hibino (JAP) – 6/4 e 7/5

Laura Siegemund (ALE) 2 x 1 Patricia Maria Tig (ROM) – 6/3, 3/6 e 6/2

Agnieszka Radwanska (POL) 2 x 0 Jessica Pegula (EUA) – 6/1 e 6/1

Karolina Pliskova (TCH) 2 x 0 Sofia Kenin (EUA) – 6/4 e 6/3

Serena Williams (EUA) 2 x 0 Ekaterina Makarova (RUS) – 6/3 e 6/3

