Serena avança no Aberto dos EUA e quebra recorde de vitórias em Grand Slams

Serena Williams continua atropelando suas adversárias no Aberto dos Estados Unidos. A número 1 do mundo, que ainda não perdeu sets no torneio americano, derrotou nesta segunda-feira a cazaque Yaroslava Shvedova, por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/3, em 1h10 minutos de jogo.

Com a vitória, a tenista atingiu o maior número de vitórias em Grand Slams da história da Era Aberta do tênis mundial, 308. Ela estava antes empatada com Roger Federer, considerado por muitos o maior tenista de todos os tempos. No sábado, Serena ultrapassou a marca de 306 vitórias de Martina Navratilova, tornando-se a maior vencedora feminina. A partir desta segunda, ela reina sozinha.

No primeiro set, a vitória da americana foi construída com duas quebras de saque, uma no segundo game e outra no oitavo. No momento em questão, a cazaque, número 52 do mundo, sacava com o placar em 5/2. Em um erro não-forçado de Shvedova, Serena quebrou o saque e fechou a parcial em 6/2.

A segunda parcial foi ainda mais tranquila. Williams precisou apenas quebrar um saque de Shvedova, no sexto game, para sacramentar a vitória. Nas estatísticas, ela também foi dominante, 14 bolas vencedoras, além de 94% de aproveitamento de pontos ganhos em primeiro serviço.

Agora, a americana, que luta por seu segundo título de Grand Slam de 2016 (venceu Wimbledon), enfrentará a romena Simona Halep. A número 5 do mundo derrotou a espanhola Carla Suárez Navarro, mais cedo nesta segunda.

Venus Williams, irmã mais velha de Serena, não teve a mesma sorte. Também nesta segunda, a tenista número 6 do mundo foi eliminada de virada pela tcheca Karolina Pliskova, por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 6/4 e 7/6 (7-3). A última vez que a americana venceu o torneio em casa foi em 2001.

A adversária de Pliskova nas quartas de final do torneio americano sairá do duelo entre a polonesa Agnieszka Radwanska e a croata Ana Konjuh. A partida será ainda nesta segunda, no Arthur Ashe Stadium, após o duelo entre o britânico Andy Murray e o búlgaro Grigor Dimitrov.

