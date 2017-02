São Paulo promove primeira corrida temática do clube

O São Paulo e a Under Armour, patrocinadora esportiva da equipe, promovem a primeira corrida temática do clube. A “Tricolor Run” acontece no dia 16 de julho, mas já está com as inscrições abertas. O Morumbi será o ponto de partida e de chegada dos corredores.

A corrida terá opções de cinco e dez quilômetros, com o valor da inscrição variando de R$ 120 a R$ 100 para sócios torcedores. As provas contaram com corredores profissionais e amadores, com a opção de corridas de 5km e de 10km.

A expectativa é que cerca de 3 mil torcedores compareçam ao evento tricolor. A organização da corrida admite que o objetivo é ‘fortificar’ a parceria com a fornecedora de material esportivo, e não arrecadar dinheiro. “Ativação da parceria. Não tem nenhum dinheiro novo com isso. O São Paulo tem tradição no atletismo. É uma ativação e mostra que o São Paulo e a Under Armour estão atentos ao mercado. É mais um passo dessa parceria que está se consolidando”, comentou Vinicius Pinotti, diretor de marketing do Tricolor.

Quem se inscrever para a competição também irá participar de ações especiais realizadas pelo clube do Morumbi, como treinos exclusivos e evento de lançamento das camisas de corrida no estádio da equipe. Para se inscrever basta acessar o site “www.tricolorrun.net”.

“Ela (corrida) traz à tona nossa vanguarda no atletismo, um esporte que nos trouxe tantas alegrias e que temos ainda hoje uma grande ligação por meio do Kiatleta, nosso projeto para crianças carentes. É uma oportunidade muito legal para nossos Sócios Torcedores, associados e todos os são-paulinos viverem momentos inesquecíveis aqui na nossa casa por meio de um esporte que está na raiz do clube”, avaliou Pinotti.