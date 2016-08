São Caetano derrota São Bernardo em clássico regional do vôlei

Next

No clássico regional do ABC, deu São Caetano. O time que já havia vencido em sua estreia no Campeonato Paulista de vôlei feminino, contra o Pinheiros, contabilizou mais uma vitória, desta vez contra o São Bernardo, por 3 sets a 0, parciais de 5/18, 25/17 e 25/22.

Esta foi a segunda derrota fora de casa da equipe do São Bernardo. O time vencedor duelará contra o Vôlei Bauru, no Ginásio Panela de Pressão, na próxima rodada. A partida está marcada para às 20h de terça-feira.

Atual vice-campeão, o Sesi começou com vitória no Campeonato Paulista de vôlei feminino. A equipe venceu o Valinhos, na noite desta terça-feira, por 3 sets a 1. A partida foi realizada em Santo André. Na próxima partida, novamente na região do ABC, o time receberá o São Bernardo, nesta sexta-feira, às 18h30.

