Rosberg faz melhor tempo novamente antes de treino classificatório

Nico Rosberg começou o sábado da mesma maneira que terminou sua sexta-feira: sendo o mais rápido na sessão livre para o GP de Singapura. Último treino antes das disputas que definirão o grid de largada, o piloto alemão mostrou que chega ao país asiático para retomar a liderança do Mundial, que atualmente pertence ao seu companheiro de equipe Lewis Hamilton por apenas dois pontos.

Utilizando pneus ultramacios, Rosberg voou no circuito de rua de Marina Bay e com o tempo de 1min44s352 ele se garantiu como o mais rápido da sessão. Max Verstappen (Red Bull), que já havia anotado o melhor tempo no primeiro treino livre voltou a figurar entre as primeiras posições e ficou logo atrás do alemão, registrando como melhor marca no relógio 1min44s411.

Enquanto Rosberg colecionou mais um bom resultado antes do treino classificatório, que acontece também neste sábado, às 10h (de Brasília), Lewis Hamilton parecia enfrentar dificuldades em Singapura. Após o sétimo lugar na sessão livre desta sexta, o atual líder do Mundial mais uma vez decepcionou e ficou apenas com o oitavo melhor tempo (1min45s806).

Kimi Raikkonen provou a força da Ferrari no circuito asiático e terminou como terceiro mais rápido. Daniel Ricciardo (Red Bull), Sebastian Vettel (Ferrari), e Nico Hulkenberg (Force India) seguiram de perto o ‘homem de gelo”, todos fechando a prática com pneus ultramacios.

Já os brasileiros do grid tiveram desempenho muito semelhante ao do dia anterior. Felipe Massa repetiu sua colocação e, cruzando a linha de chegada em 1min46s529, assegurou o 14º tempo. Já o outro brasileiro do grid, Felipe Nasr, melhorou seu desempenho em relação à sexta-feira e foi o 17º mais rápido deste sábado (1min47s293).

Após a última sessão livre, os pilotos voltam à pista de Marina Bay às 10h (de Brasília) para o treino classificatório, que definirá o grid de largada do Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1. Com apenas dois pontos de vantagem na liderança, Hamilton tentará se manter na ponta da tabela, porém o britânico deverá ter uma tarefa extremamente difícil, já que seu principal rival e companheiro de Mercedes, Nico Rosberg, vem registrando os melhores tempos neste fim de semana.

Confira a classificação completa do último treino livre para o GP de Singapura:

1: Nico Rosberg (ALE/Mercedes) – 1min44s352

2: Max Verstappen (HOL/Red Bull) – 1min44s411

3: Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) – 1min44s860

4: Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull) – 1min44s903

5: Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) – 1min45s104

6: Nico Hulkenberg (ALE/Force India) – 1min45s316

7: Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso) – 1min45s503

8: Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) – 1min45s806

9: Carlos Sainz (ESP/Toro Rosso) – 1min45s879

10: Valtteri Bottas (FIN/Williams) – 1min45s947

11: Sergio Perez (MEX/Force India) – 1min46s112

12: Fernando Alonso (ESP/McLaren) – 1min46s164

13: Esteban Gutiérrez (MEX/Haas) – 1min46s316

14: Felipe Massa (BRA/Williams) – 1min46s529

15: Kevin Magnussen (DIN/Renault) – 1min47s116

16: Jenson Button (GBR/McLaren) – 1min47s277

17: Felipe Nasr (BRA/Sauber) – 1min47s293

18: Romain Grosjean (SUI/Haas) – 1min47s411

19: Marcus Ericsson (SUE/Sauber) – 1min47s956

20: Jolyon Palmer (GBR/Renault) – 1min48s689

21: Pascal Wehrlein (ALE/Manor) – 1min49s201

22: Esteban Ocon (FRA/Manor) – 1min49s565

